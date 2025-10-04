’Siena incanta’ aria di Natale Il programma per le festività tra conferme novità e ritorni

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spazio per i ragazzi alla Lizza con il ritorno della pista di pattinaggio nella sua collocazione tradizionale, il Villaggio di Natale nella Limonaia di Villa Rubini Manenti utilizzata per la prima volta, il mercato in Piazza del Campo ancora spalmato su tre giorni ed esibizioni in strada. Siena si prepara al periodo natalizio, dal primo dicembre al 7 gennaio, con una serie di iniziative proposte dal Comune per vivacizzare tutta la città, annunciata ieri. "’Siena Incanta: Natale tra cultura e meraviglia’ è un programma di iniziative culturali, artistiche e di intrattenimento – spiegano dal Comune – pensato per trasformare la città in un palcoscenico emozionale e di alto profilo artistico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217siena incanta8217 aria di natale il programma per le festivit224 tra conferme novit224 e ritorni

© Lanazione.it - ’Siena incanta’, aria di Natale. Il programma per le festività, tra conferme, novità e ritorni

In questa notizia si parla di: siena - incanta

Aria di Natale in centro, traffico in tilt. Mercato del lunedì sospeso, bancarelle di Santa Lucia fino al 12 - Foto e video - Sarà così fino a Natale e la polizia locale di Bergamo è organizzata per regolare il traffico, con le chiusure pedonali della zona di viale Papa Giovanni e la regolamentazione delle code verso Città ... Da ecodibergamo.it

Natale nell’aria. La magica atmosfera in città e paesi - Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico sono le città che ospitano ogni anno i Mercatini Originali Alto Adige, a partire dal 29 novembre al 6 gennaio. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: 8217siena Incanta8217 Aria Natale