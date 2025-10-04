’Siena incanta’ aria di Natale Il programma per le festività tra conferme novità e ritorni

Spazio per i ragazzi alla Lizza con il ritorno della pista di pattinaggio nella sua collocazione tradizionale, il Villaggio di Natale nella Limonaia di Villa Rubini Manenti utilizzata per la prima volta, il mercato in Piazza del Campo ancora spalmato su tre giorni ed esibizioni in strada. Siena si prepara al periodo natalizio, dal primo dicembre al 7 gennaio, con una serie di iniziative proposte dal Comune per vivacizzare tutta la città, annunciata ieri. "’Siena Incanta: Natale tra cultura e meraviglia’ è un programma di iniziative culturali, artistiche e di intrattenimento – spiegano dal Comune – pensato per trasformare la città in un palcoscenico emozionale e di alto profilo artistico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Siena incanta’, aria di Natale. Il programma per le festività, tra conferme, novità e ritorni

