Sicurezza idraulica conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al fiume Lamone

MARRADI –   Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria del fiume Lamone, in prossimità dell’abitato di Marradi. Gli interventi, resi necessari a seguito degli eventi meteorici eccezionali del maggio 2023 e del settembre 2024, hanno avuto l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità del corso d’acqua e incrementarne la sicurezza idraulica. Una sicurezza che non potrà più prescindere da una visione complessiva di tutto il bacino del Lamone, dalle sorgenti alla foce, e da una corretta gestione di tutto il reticolo idrografico, anche di quello minore composto da torrenti, rii e fossi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

