Sicilia operazione contro la pedopornografia online | cinque indagati tre arresti in flagranza

Indagine coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. A conclusione di una complessa indagine condotta dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, finalizzata alla tutela dei minori e delle fasce più deboli, la Polizia di Stato ha sottoposto a indagine cinque persone, di cui tre arrestate in flagranza di reato, per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Le indagini hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Origine e sviluppo dell'indagine. L'attività investigativa è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, a partire da una segnalazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale.

In questa notizia si parla di: sicilia - pedopornografia

