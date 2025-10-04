Sicilia ong | 7 migranti morti in un naufragio e 2 a bordo nave

Sarebbero sette le persone morte in mare, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi ieri nelle acque del Canale di Sicilia dalla ong "Sos Humanity". Inoltre, durante la scorsa notte, altre due persone sono decedute a bordo della Humanity 1 che li aveva tratti in salvo e che è diretta verso Porto Empedocle. In un primo momento le autorità italiane avevano assegnato loro Bari come destinazione per portare a terra i 34 sopravvissuti, come riferito dalla stessa ong, sottolineando che "l'assegnazione di un porto lontano non solo era una violazione del diritto marittimo, ma anche disumana". Ieri, tra l'altro, è stato ricordato il dodicesimo anniversario del naufragio del 3 ottobre che aveva causato 368 morti a Lampedusa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

