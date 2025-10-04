Siamo tutti sulla stessa barca i cartelli del corteo pro Gaza per la Flotilla a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le immagini dei cartelli a favore della Flotilla al corteo pro Gaza a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: siamo - tutti

Precipita minibus con disabili, decisivo l’intervento di un’assessora-infermiera: “Ci siamo tuffate nel fiume e abbiamo salvato tutti”

“Matteo, siamo tutti con te”: cori e applausi per Ricci a Fermo dopo l’avviso di garanzia

Ecco gli Slaid, giovanissima band. Minorenni ma innamorati del rock: "Siamo tutti sincronizzati tra noi"

Con il grido di "Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla", centinaia di migliaia di persone hanno manifestato nelle piazze italiane. Una mobilitazione che, secondo la Cgil, ha mobilitato oltre due milioni di persone da Milano a Palermo nel giorno d - facebook.com Vai su Facebook

A #Messina stiamo stretti, siamo tutti #Flotilla dello #Stretto. #GlobalSumudFlotilla #FreePalestine - X Vai su X

"Siamo tutti sulla stessa barca", i cartelli del corteo pro Gaza per la Flotilla a Roma - (Agenzia Vista) Le immagini dei cartelli a favore della Flotilla al corteo pro Gaza a Roma. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

"Siamo tutti sulla stessa barca". Nel mare della solidarietà. L’iniziativa in piazza Mazzini - L’onda è sempre più grande anche perché il passaparola corre veloce sui social. lanazione.it scrive