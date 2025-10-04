Siamo tutti antisionisti il coro del corteo pro Gaza a Roma

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 A seguito dell'arresto degli attivisti della Global Sumud Flotilla, si sono radunati a Roma migliaia di manifestanti per protestare contro l'azione di Israele. Ecco le immagini del corteo che intona il coro: “Siamo tutti antisionisti”. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

