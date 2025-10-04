Si spegne a 76 anni Remo Girone il mitico Tano Cariddi di ‘La Piovra’

Se ne va a 76 anni, in silenzio, nell’appartamento del Principato di Monaco che da tempo chiamava casa. Con la scomparsa di Remo Girone, registrata nelle prime ore di oggi, si spegne una voce fondamentale dello spettacolo italiano, capace di attraversare teatro, cinema e televisione con pari incisività e intensità. Un addio che segna la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Si spegne a 76 anni Remo Girone, il mitico Tano Cariddi di ‘La Piovra’

