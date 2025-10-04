Si simula un incidente industriale nel Forlivese | l' allarme telefonico arriverà anche ad alcuni ravennati

Ravennatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Emilia-Romagna torna sul campo con quattro nuove esercitazioni, dal 7 al 15 ottobre, per testare IT-Alert, il sistema di allarme pubblico del Dipartimento nazionale di Protezione civile che avvisa la cittadinanza in situazioni di grave rischio. E uno dei test interesserà anche i territori di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

simula incidente industriale forliveseIl 15 ottobre verrà simulato un incidente industriale “rilevante” in un’azienda per testare il sistema di allarme pubblico - Romagna torna sul campo con quattro nuove esercitazioni, dal 7 al 15 ottobre, per testare IT- Scrive ravennaedintorni.it

