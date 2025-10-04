Si simula un incidente industriale nel Forlivese | arriva l' allarme ai telefoni di 12mila cittadini

Forlitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Emilia-Romagna torna sul campo con quattro nuove esercitazioni, dal 7 al 15 ottobre, per testare IT-Alert, il sistema di allarme pubblico del Dipartimento nazionale di Protezione civile che avvisa la cittadinanza in situazioni di grave rischio. E uno dei test interesserà anche i territori di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: simula - incidente

Casalgrande, fugge dopo incidente e simula furto dell'auto

Cerca Video su questo argomento: Simula Incidente Industriale Forlivese