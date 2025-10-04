Si scontra con la moto contro un furgone | muore un ragazzino di 16 anni

Incidente stradale a Bione (Brescia). Un sedicenne, che era in sella a uno scooter, è finito contro un furgone. Il ragazzino è morto sul colpo. Per il momento non si conosce l'identità del ragazzino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

