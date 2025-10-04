Si scontra con la moto contro un furgone | muore un ragazzino di 16 anni
Incidente stradale a Bione (Brescia). Un sedicenne, che era in sella a uno scooter, è finito contro un furgone. Il ragazzino è morto sul colpo. Per il momento non si conosce l'identità del ragazzino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scontra - moto
Incidente a Mandello del Lario, si scontra in moto contro un'auto: grave ragazzino di 14 anni
Incidente a Lessolo: moto si scontra con un capriolo che attraversa la strada, grave il centauro
Andrea Molin, si scontra in moto con un'auto e viene sbalzato nel fosso: il 63enne muore in ambulanza nella corsa in ospedale
Tragedia nel Siracusano: tre morti nello scontro tra due moto Sale a tre il bilancio delle vittime del terribile incidente avvenuto sulla strada Cassaro–Palazzolo, nella zona montana del Siracusano. Due Kawasaki si sono scontrate improvvisamente: nell’impatto - facebook.com Vai su Facebook
Si scontra con la moto contro un furgone: muore un ragazzino di 16 anni - Un sedicenne, che era in sella a uno scooter, è finito contro un furgone ... fanpage.it scrive
Bione, si schianta in moto contro un furgone: muore sedicenne - Si tratta della 53esima vittima della strada a Brescia e provincia dall’inizio dell’anno ... Come scrive msn.com