Si schiantano con l'auto contro un camion | 4 morti e 5 feriti a Scanzano Jonico

Fanpage.it | 4 ott 2025

Quattro persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico (Matera). Il grave incidente ha coinvolto un'auto da 7 posti e un camion. All'interno della vettura viaggiavano in dieci.

