Si schianta in moto contro un furgone muore così a soli 16 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Bione, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra la moto che stava guidando e un furgone, avvenuto poco prima delle 18 in via Dossolo. La dinamica dell’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe finito sotto il mezzo commerciale dopo l’impatto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione. Il sedicenne, residente proprio a Bione, piccolo paese della Valsabbina, è morto sul colpo nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario arrivato sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

