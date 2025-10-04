Si scava si draga e si perlustra | rafforzato lo schieramento di forze per trovare Marianna arrivato anche il Soccorso alpino
C'è l'intera Sicilia, a Favara, per cercare la dispersa Marianna Bello. Oggi, quarto giorno di ricerche, lo spiegamento di forze è stato ancora, ulteriormente, rafforzato. Si scava, si draga, si perlustra in quella che è ormai, purtroppo, diventata una ricerca disperata. “Mi è passata davanti, ho. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: scava - draga
Proprio "bravi". Il Milone del Governo portato dal Commissario è stato quasi tutto sperperato per le vacanze al Trasimeno di #MOTINO che giocava a fare la Draga. - facebook.com Vai su Facebook