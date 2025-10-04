Si ritrovano a 50 anni dal primo giorno di elementari | la rimpatriata degli ex compagni di scuola

A 50 anni dal primo giorno di scuola, ieri si è ritrovata la prima elementare di Villanova. Allora erano in 18 in classe ora rimasti in 15, dopo che tre alunni sono venuti a mancare. Si sono ritrovati in dieci per celebrare l'anniversario al ristorante l'Aquilone di Villanova. Erano presenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ritrovano - anni

Lavoravano insieme all’ospedale psichiatrico di Mombello negli anni ‘60: le due amiche Luigia ed Erminia si ritrovano dopo 57 anni

Amici e finanzieri commossi. Si ritrovano dopo sessant’anni

Il padre e gli amici si ritrovano per i 30 anni di Mattia Fiaschini

Il Giornale: si ritrovano contro dodici anni dopo. Gli scontri diretti sono cinque a uno per Conte che sa essere fastidioso come un riccio nelle mutande ma funziona. - facebook.com Vai su Facebook

Pizzata di classe 50 anni dopo: gli ex compagni dell’elementare Galilei di Avigno si ritrovano - Poi due di loro hanno iniziato a cercare tutti gli ex compagni per fare una rimpatriata ... Da varesenews.it

Vicenza, lo stopper e il mediano si ritrovano in campo 50 anni dopo: ora sono medico e professore - Lui è uno splendido giovane stopper, non ancora diciottenne. Secondo corrieredelveneto.corriere.it