Può sembrare un’opportunità troppo bella per essere vera, eppure esiste davvero: è possibile vivere gratuitamente su un’isola greca delle Cicladi in cambio di alcune ore di volontariato quotidiano con i gatti. Si tratta di un’esperienza unica che unisce la passione per gli animali al desiderio di viaggiare, scoprendo una delle perle meno conosciute del Mar Egeo senza gravare sul proprio portafoglio. L’isola in questione è Syros, situata a circa 140 chilometri a sud di Atene, nel cuore dell’arcipelago delle Cicladi. Il suo centro abitato principale è Ermopoli, dotato di aeroporto con collegamenti diretti dall’Italia attraverso diverse compagnie aeree. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Si può vivere gratis in Grecia lavorando con i gatti? La risposta vi renderà felici