Si getta dall'auto del fidanzato durante litigio convocati testimoni Un soccorritore | Lui era disperato
Proseguono le indagini sul ferimento della 19enne che nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre si sarebbe lanciata dall'auto in corsa del fidanzato con il quale stava litigando. Sono stati convocati alcuni testimoni che avrebbero assistito all'incidente. Il racconto di un soccorritore: "Lei era stesa a terra, era vigile e diceva di avere freddo. Lui era disperato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Turista svizzero si getta in mare per aiutare il figlio a Silvi e batte la testa sugli scogli: salvato dall'elisoccorso
Codice della strada, multe fino a 18mila euro e carcere per chi getta rifiuti dall’auto: cosa dice il decreto
Ambiente, tolleranza zero per chi getta i rifiuti dall’auto
Litiga con il fidanzato, si getta dall'auto in corsa: 19enne in gravi condizioni
