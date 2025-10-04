Si è dimesso Terremoto nella politica italiana l’annuncio è appena arrivato

La sua permanenza, tuttavia, si è conclusa con una nota amara, o meglio, con un atto di netta rottura politica. A poche settimane dalla fine naturale della legislatura e dalle nuove elezioni, ha deciso di staccare la spina. Non per stanchezza, ma per una questione di principi e coerenza, un addio che suona come una critica implicita all’indirizzo intrapreso dalla maggioranza. Si è dimesso Nicola Caputo. L’arena politica campana è stata recentemente scossa da una mossa significativa: l’annuncio delle dimissioni di Nicola Caputo dalla sua carica di Assessore regionale all’Agricoltura. L’ufficializzazione è giunta tramite una nota personale dell’ex assessore stesso, nella quale ha dichiarato: “Ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore regionale all’Agricoltura della Campania”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

