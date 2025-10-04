Sì di Israele a un primo ritiro Netanyahu | A un passo dall' intesa presto il rilascio degli ostaggi Trump incalza Hamas | no a ritardi

Il premier: spero di annunciare il rilascio degli ostaggi tra pochi giorni. Stop all’invasione di Gaza City, ma continuano i raid. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

