Si chiama Divine Le Parfum ed è la nuova fragranza di Jean Paul Gaultier dedicata alle donne indipendenti

Si chiama Divine Le Parfum ed è la nuova fragranza di Jean Paul Gaultier. Creata dal naso Quentin Bisch, celebra “le eterne muse di Gaultier: le donne che vivono liberamente, coltivando la loro audacia e glorificando la loro indipendenza”. Una fragranza che rispetta l’iconico brand francese, che si lancia in una sfida tutta nuova tra note salate e ambrate. Divine Le Parfum, il nuovo profumo di Jean Paul Gaultier. Si tratta di una fragranza intensa. La creazione ha come protagonisti il delicatissimo fiore del Frangipane, l’Eliotropio e il Gelsomino. Il risultato è un’armoniosa miscela di note ambrate e floreali, che sono completate da accenni di sale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

