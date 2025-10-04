Si chiama Divine Le Parfum ed è la nuova fragranza di Jean Paul Gaultier dedicata alle donne indipendenti
Si chiama Divine Le Parfum ed è la nuova fragranza di Jean Paul Gaultier. Creata dal naso Quentin Bisch, celebra “le eterne muse di Gaultier: le donne che vivono liberamente, coltivando la loro audacia e glorificando la loro indipendenza”. Una fragranza che rispetta l’iconico brand francese, che si lancia in una sfida tutta nuova tra note salate e ambrate. Divine Le Parfum, il nuovo profumo di Jean Paul Gaultier. Si tratta di una fragranza intensa. La creazione ha come protagonisti il delicatissimo fiore del Frangipane, l’Eliotropio e il Gelsomino. Il risultato è un’armoniosa miscela di note ambrate e floreali, che sono completate da accenni di sale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: chiama - divine
Belli carichi per Stasera? Al Divine Follie si balla con un Super Duo Gianni e Angiolina , . Doppia pista, esterna/interna, balliamo dove si sta meglio. . Goditi la serata, prendi il tuo tavolo adesso ? Chiama il 3466733159 ? - facebook.com Vai su Facebook