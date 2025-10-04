Si apre all' istituto Radice Alighieri di Catona la consegna dei premi studio della Fondazione Tripodi

Al via la sesta edizione del premio di studio istituito dalla fondazione Girolamo Tripodi. Questa nuova stagione si è aperta con la consegna del premio all'istituto comprensivo Radice Alighieri, di Catona. La cerimonia di premiazione, alla presenza dei figli del compianto sen. Girolamo Tripodi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

