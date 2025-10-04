Sì agli impianti ma con dei criteri
Il consiglio comunale di Rubiera ha approvato un ordine del giorno per la tutela del suolo agricolo rispetto all’installazione di impianti per la produzione di energia. Il tema dell’ agrivoltaico negli ultimi mesi ha sollevato spesso polemiche nella nostra provincia. "Sono ben note – spiega Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – all’opinione pubblica le proposte avanzate anche sul territorio reggiano per la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici o agrivoltaici sul suolo agricolo. Noi non siamo contrari alle energie rinnovabili. Crediamo solo che serva criterio. Anzi sarebbe bene che fossero i Comuni, cui la legge riserva le competenze urbanistiche, a definire dove si possono fare e dove invece ci sono zone di campagna fondamentali per l’economia e per la produzione di cibo e di foraggio, elementi essenziali per le nostre filiere di alta qualità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
