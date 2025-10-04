Sherlock & daughter in arrivo su sky e now dal 4 ottobre 2025
Dal 4 ottobre 2025, una nuova interpretazione del celebre detective Sherlock Holmes viene proposta sulla piattaforma Sky Investigation. La serie, intitolata Sherlock & Daughter, si distingue per un’ambientazione storica e una narrazione innovativa che approfondisce aspetti più umani e vulnerabili del personaggio. Con un cast di rilievo e una trama coinvolgente, questa produzione promette di catturare l’interesse degli appassionati di gialli e misteri. descrizione generale della serie. Sherlock & Daughter è una produzione creata da Brendan Foley e diretta da Bryn Higgins. Ambientata nella Londra vittoriana del 1896, la serie propone una rivisitazione del famoso investigatore in chiave più matura e complessa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Sherlock & Daughter: recensione della serie con David Thewlis e Blu Hunt
Sherlock Holmes torna in tv con «Sherlock & Daughter»
Dopo l’interpretazione iconica di Benedict Cumberbatch, il detective di Conan Doyle rivive in «Sherlock & Daughter», serie con David Thewlis in uscita il 4 ottobre su Sky, tra paternità inattesa e una nuova cospirazione. di @CLCasiraghi - X Vai su X
Sherlock & Daughter andrà in onda in prima tv italiana su Sky e NOW da Sabato 4 ottobre - facebook.com Vai su Facebook