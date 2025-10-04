Shanghai | Sinner comincia bene e batte Altmaier in due set
Un debutto senza difficoltà per Sinner che ritrovava il tedesco per la prima volta dalla sconfitta al Roland Garros 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: shanghai - sinner
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz
Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale
ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz
IL COMMENTO DI SINNER Le condizioni a Shanghai hanno creato diverse polemiche e malori ai tennisti in campo, anche il N.2 al mondo ha percepito la forte umidità ? “Oggi sapevo già prima del match che sarebbe stato difficile, il match è stato più - X Vai su X
Sinner-Altmaier: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Shanghai in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Sinner comincia bene la caccia al bis a Shanghai: 6-3 6-3 ad Altmaier. Ora Griekspoor - Nessun problema per Jannik, che strappa due volte il servizio al tedesco e poi chiude senza problemi. Da msn.com
Sinner parte bene a Shanghai (senza Alcaraz): cosa deve fare per tornare numero 1 al mondo - Debutto agevole per Jannik Sinner nel "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a ... Riporta iltempo.it