Shanghai | Sinner comincia bene e batte Altmaier in due set

Firenzepost.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un debutto senza difficoltà per Sinner che ritrovava il tedesco per la prima volta dalla sconfitta al Roland Garros 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

shanghai sinner comincia beneSinner comincia bene la caccia al bis a Shanghai: 6-3 6-3 ad Altmaier. Ora Griekspoor - Nessun problema per Jannik, che strappa due volte il servizio al tedesco e poi chiude senza problemi. Da msn.com

shanghai sinner comincia beneSinner parte bene a Shanghai (senza Alcaraz): cosa deve fare per tornare numero 1 al mondo - Debutto agevole per Jannik Sinner nel "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a ... Riporta iltempo.it

