Shanghai | Musetti ritorno vincente contro Comesana Solo Alcaraz meglio di lui nei Masters 1000

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ritiro a Pechino, Lorenzo si impone 6-4 6-0 sull'argentino: 18° successo stagionale nei tornei più importanti  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

shanghai musetti ritorno vincente contro comesana solo alcaraz meglio di lui nei masters 1000

© Gazzetta.it - Shanghai: Musetti, ritorno vincente contro Comesana. Solo Alcaraz meglio di lui nei Masters 1000

In questa notizia si parla di: shanghai - musetti

ATP Bruxelles 2025, ci sarà anche Lorenzo Musetti: l’azzurro in campo subito dopo Shanghai

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz

shanghai musetti ritorno vincenteShanghai: Musetti, ritorno vincente contro Comesana. Solo Alcaraz meglio di lui nei Masters 1000 - 0 sull'argentino: 18° successo stagionale nei tornei più importanti ... Scrive msn.com

shanghai musetti ritorno vincenteAtp Shanghai - Esordio vincente per Musetti. Zverev vince ma accusa un problema - L'italiano recupera dall'infortunio di Pechino e ottiene il primo successo nel Master 1000 cinese. Secondo tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Shanghai Musetti Ritorno Vincente