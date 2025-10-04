Shanghai guida l’agricoltura del futuro
C’è un dipartimento di Stato, in Cina, fatto di persone che vanno in giro per il mondo a capire quali sono le tecnologie più efficaci e produttive per migliorare le rese agricole. Incontrando uno di questi funzionari, è evidente la motivazione: se per noi della parte fortunata del mondo il tema è diventato nel tempo preservare il suolo e coltivare con attenzione, limitando interventi chimici, per chi ha milioni di persone da nutrire il tema è ampliare il più possibile le rese dei campi. E proprio per questo, quando la chimica non basta, nei terreni di Songjiang, alla periferia di Shanghai, il riso cresce sotto l’occhio vigile di sensori, droni e macchine autonome. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
La Cina guida il mondo con 22 "Città delle Zone Umide" riconosciute dalla Convenzione di Ramsar. Da Shanghai a Lhasa, un esempio di equilibrio tra sviluppo e natura.
Sorteggiato il tabellone dell'ATP Shanghai 2025: Sinner verso Djokovic in semifinale, Alcaraz guida la parte alta. Musetti, Berrettini e tanti italiani in gara.
Guida autonoma e connettività. Le grandi novità di Shanghai - Il Salone di Shanghai 2025 si prospetta un evento rivelatore per il futuro prossimo dell'automotive.