Shaila Gatta è stata scartata da Tale e Quale Show la reazione dell'ex GF | Avevo studiato tanto ma non è andata

L’ex velina, oggi seguitissima sui social con oltre un milione di follower, ha raccontato nelle sue storie Instagram di aver affrontato un piccolo stop professionale: nonostante un provino andato molto bene, non è stata scelta per partecipare a Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Fanpage.it

