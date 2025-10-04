Sgominata banda di rapinatori ad Ardea

Ardea, 4 ottobre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento trae origine da un’articolata attività investigativa avviata a seguito dell’arresto in flagranza, avvenuto lo scorso marzo 2025, per una rapina aggravata consumata ad Ardea. Le successive indagini, condotte dai militari della stazione di Marina Tor San Lorenzo con il determinante contributo dei carabinieri della Tenenza di Ardea, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di tre soggetti, tutti residenti nel comune di Ardea, di età compresa tra i 21 e i 26 anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

