Cividate al Piano. Hanno cercato di allontanare con la forza una famiglia pachistana – marito, moglie e tre figli di 5, 3 e 1 anno – dal loro appartamento e per questo sono stati arrestati con l’accusa di violazione di domicilio. In manette sono finiti tre albanesi: due sorelle, M.L. di 42 anni ed E.L. di 45, e il marito di quest’ultima, J.C., 50 anni. Tutti risiedono nella Bergamasca da oltre vent’anni e sono in possesso della cittadinanza italiana. L’appartamento di piazza della Libertà a Cividate al Piano è intestato a E.L. La famiglia pachistana, dopo aver inizialmente pagato l’affitto, da febbraio ha smesso di versare il canone mensile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Sfratto “fai da te” finisce male: in manette due sorelle e un uomo