Sfondano un muro al Marconi Caccia a un gruppo di vandali | Ma non sono stati i nostri ragazzi
Un buco nel muro grande così; un metro circa di altezza per mezzo di larghezza. E’ la voragine che ignoti – con ogni probabilità vandali che sono arrivati da fuori – aprono in una parete di cartongesso al piano terra dell’edificio che ospita il liceo Marconi, al Campus. E’ la parete che divide l’ aula 80 bis dall’esterno. Come i vandali abbiano provocato quella voragine – se cioè a forza di calci o aiutandosi con un corpo contundente – è ancora tutto da scoprire. Come è da scoprire la loro identità: difficile, dicono i docenti all’interno della scuola, "che si tratti dei nostri studenti. Normalmente loro sono molto più attenti a conservare, piuttosto che a distruggere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sfondano - muro
Sfondano il muro a colpi di mazza da baseball e occupano una casa. Residenti terrorizzati: «Sono aggressivi, abbiamo paura a uscire»
Doppia spaccata nel quartiere: prese di mira due tabaccherie. Ladri sfondano il muro e fuggono con il bottino
Cane rimane incastrato, i vigili del fuoco sfondano il muro per salvarlo
Reti bianche tra #Catania e #Sorrento Gli etnei non sfondano il muro rossonero (che sbagliano un rigore) La cronaca ? https://www.sporticily.it/catania-sorrento-risultato-0-0-highlights-etnei-deludono-al-massimino/ - facebook.com Vai su Facebook
Il leader del Mondiale sfonda il muro dell’1’33” e si prende l’ultimo turno del venerdì davanti a Holgado e Munoz. Quinto Dixon, 8° Alonso a pari tempo con Moreira, 20° Canet, caduto nel… https://gpone.com/it/2025/10/03/moto2/gonzalez-da-record-nelle-pre- - X Vai su X
Sfondano un muro al Marconi. Caccia a un gruppo di vandali: "Ma non sono stati i nostri ragazzi - Preside e docenti sbigottiti davanti alla distruzione di un cartongesso dell’aula 80 bis. msn.com scrive
Choc al Campus di Pesaro, i vandali sfondano il muro esterno di un’aula del Marconi. «Forse l’hanno preso a calci» - PESARO A primo impatto sembra di trovarsi davanti ai resti di un’evasione degna della sceneggiatura di grandi classici del cinema come Fuga da Alcatraz. msn.com scrive