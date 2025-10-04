Sfondano un muro al Marconi Caccia a un gruppo di vandali | Ma non sono stati i nostri ragazzi

Un buco nel muro grande così; un metro circa di altezza per mezzo di larghezza. E’ la voragine che ignoti – con ogni probabilità vandali che sono arrivati da fuori – aprono in una parete di cartongesso al piano terra dell’edificio che ospita il liceo Marconi, al Campus. E’ la parete che divide l’ aula 80 bis dall’esterno. Come i vandali abbiano provocato quella voragine – se cioè a forza di calci o aiutandosi con un corpo contundente – è ancora tutto da scoprire. Come è da scoprire la loro identità: difficile, dicono i docenti all’interno della scuola, "che si tratti dei nostri studenti. Normalmente loro sono molto più attenti a conservare, piuttosto che a distruggere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sfondano muro marconi cacciaSfondano un muro al Marconi. Caccia a un gruppo di vandali: "Ma non sono stati i nostri ragazzi - Preside e docenti sbigottiti davanti alla distruzione di un cartongesso dell’aula 80 bis. msn.com scrive

sfondano muro marconi cacciaChoc al Campus di Pesaro, i vandali sfondano il muro esterno di un’aula del Marconi. «Forse l’hanno preso a calci» - PESARO A primo impatto sembra di trovarsi davanti ai resti di un’evasione degna della sceneggiatura di grandi classici del cinema come Fuga da Alcatraz. msn.com scrive

