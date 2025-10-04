Sfida inedita per la Scuola Basket Arezzo nella prima trasferta di campionato

Stasera, sabato 4 ottobre alle ore 18, la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti sarà impegnata al PalaBallin di Torino per affrontare il Don Bosco Crocetta. Per gli amaranto sarà un confronto inedito contro una delle due formazioni di Torino che in questa stagione sono state inserite nello. 🔗 Leggi su Today.it

Nella prima trasferta stagionale inedita sfida per la Scuola Basket Arezzo - Sabato 4 Ottobre alle ore 18 la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti sarà impegnata al PalaBallin di Torino per affrontare il Don Bosco Crocetta , arbitri dell'incontro saranno i Sigg.

Contro Costone si è chiuso il precampionato della Scuola Basket Arezzo - Al Palasport Estra è andata in scena l'ultima amichevole precampionato per la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti che ha affrontato il Costone Siena in una sfida classica delle ultime stagioni.