Severini sullo sciopero pro-Gaza | Solidarietà sì violenza no

Fiumicino, 4 ottobre 2025 – “Esprimere solidarietà verso un popolo che soffre a causa della guerra, come quello di Gaza, è un diritto e un dovere morale per ogni cittadino che crede nei valori della pace, della giustizia e dei diritti umani. Ma è fondamentale distinguere tra il legittimo diritto a manifestare in modo pacifico e democratico, e atti di violenza o vandalismo che nulla hanno a che vedere con la causa che si intende sostenere “. E’ quanto scrive su Facebook il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, in merito allo sciopero generale di ieri indetto dai sindacati a sostegno della popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: severini - sciopero

Associazioni e cittadini in piazzetta della Lega nel giorno dello sciopero nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Bloccare l’Italia serve a sostenere il processo di pace? Non credo e comunque no alle strumentalizzazioni, grazie. Landini è stato in silenzio quando serviva parlare: ora indire uno sciopero del genere, tra l'altro giudicato illegale, butta solo altra benzina sul fu - X Vai su X

Severini sullo sciopero pro-Gaza: “Solidarietà sì, violenza no” - Il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino: "Atti di violenza o vandalismo non hanno nulla a che vedere con la causa che si intende sostenere" ... Da ilfaroonline.it

Sciopero generale, Cgil: «Due milioni in piazza per Gaza». Bloccati treni, porti e tangenziali - Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini non ha chiesto la precettazione ma ha avvertito: «Prevalga il buonsenso o reagiremo». Riporta editorialedomani.it