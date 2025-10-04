Settimana della sicurezza 2025 | gli appuntamenti della Asl Frosinone

Frosinonetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si aprirà lunedì 13 ottobre alle ore 10, presso la Sala Teatro ASL di via Armando Fabi, la XIX edizione della Settimana della Sicurezza, un appuntamento ormai consolidato nel panorama educativo e professionale della provincia di Frosinone.L’iniziativa, promossa da ASL Frosinone nell’ambito della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - sicurezza

Avellino, maxi zona a traffico limitato per la sicurezza in centro città nei fine settimana

Settimana della mobilità, tante iniziative all’insegna della sicurezza stradale

settimana sicurezza 2025 appuntamentiMessina: Settimana della Sicurezza, al via la XIV edizione - 3 con epicentro a Messina e della successiva onda di maremoto. Come scrive 98zero.com

Messina, tutto pronto per la “Settimana della Sicurezza” | INFO - Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione della “Settimana della Sicurezza” – Eser ... Si legge su strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Settimana Sicurezza 2025 Appuntamenti