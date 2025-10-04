Settembre al Borgo secondo weeked con Paky Di Maio Dadà e il corteo storico medievale

Dopo il successo del primo fine settimana, con spettacoli sold out e il pubblico caloroso che ha premiato la qualità e la varietà del cartellone, il 53° Settembre al Borgo “Meraviglia!”, diretto da Massimiliano Gallo, prosegue in questo weekend del 4 e 5 ottobre con un programma che unisce musica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti

Borgo & Co.: da luglio a settembre 2025 i Giardini Camerini di Piazzola torneranno ad animarsi

Treni, linea Faentina: stop alla circolazione tra Firenze Campo Marte – Borgo S. Lorenzo (via Vaglia). Fino a settembre

Un Borgo di Libri - Settembre al Borgo "ODISSEE" Ingresso gratuito Attenzione, per il laboratorio con Daniele Volpe, bisogna registrarsi scrivendo a [email protected] entro le ore 12 del tre ottobre . ### SABATO 4 OTTOBRE CATTEDRALE DI CASER

