Sesto San Giovanni | in 300 sfilano per chiedere più sicurezza
Sesto San Giovanni, 4 ottobre 2025 – “Basta insicurezza e degrado”, si leggeva sullo striscione alla testa del corteo. Più di 300 sestesi, soprattutto residenti del quartiere, hanno sfilato per le strade del Rondò. Un’iniziativa promossa dal comitato Riprendiamoci Piazza Trento e Trieste, organizzata insieme a diversi gruppi cittadini – tra cui il Comitato Rondò Torretta ODV – e con il sostegno di vari esponenti dell’opposizione. Solo il 25 settembre piazza Trento e Trieste si era risvegliata con le vetrine infrante dello storico Bar Bass e del ristorante giapponese Fuji. “Il corteo di venerdì sera era aperto a tutti coloro che condividono la sensazione di insicurezza e degrado che viviamo – hanno spiegato gli organizzatori -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sesto - giovanni
Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni
Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato
Incendio nella notte a Sesto San Giovanni: un morto, famiglie evacuate
Sesto San Giovanni, sicurezza: in piazza Oldrini nuovo sportello decentrato della Polizia Locale #NordMilano24 #sestosangiovanni #piazzaoldrini #sicurezza #nuovosportello #polizialocale #cronaca #breakingnews - facebook.com Vai su Facebook
Sesto San Giovanni, ucciso in casa con trenta coltellate e poi bruciato: tre arresti - X Vai su X
Sesto San Giovanni: in 300 sfilano per chiedere più sicurezza - L’iniziativa promossa dal comitato Riprendiamoci piazza Trento e Trieste, insieme ad altri gruppi di cittadini: “La tranquillità della collettività non è di destra né di sinistra”. Segnala ilgiorno.it
Sesto San Giovanni, carrelli della spesa abbandonati per strada: multe fino a 300 euro. Rischiano anche i negozianti - Sesto San Giovanni (Milano) – Pugno duro per gli incivili del carrello della spesa a Sesto San Giovanni. Da ilgiorno.it