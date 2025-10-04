Sesto San Giovanni, 4 ottobre 2025 – “Basta insicurezza e degrado”, si leggeva sullo striscione alla testa del corteo. Più di 300 sestesi, soprattutto residenti del quartiere, hanno sfilato per le strade del Rondò. Un’iniziativa promossa dal comitato Riprendiamoci Piazza Trento e Trieste, organizzata insieme a diversi gruppi cittadini – tra cui il Comitato Rondò Torretta ODV – e con il sostegno di vari esponenti dell’opposizione. Solo il 25 settembre piazza Trento e Trieste si era risvegliata con le vetrine infrante dello storico Bar Bass e del ristorante giapponese Fuji. “Il corteo di venerdì sera era aperto a tutti coloro che condividono la sensazione di insicurezza e degrado che viviamo – hanno spiegato gli organizzatori -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni: in 300 sfilano per chiedere più sicurezza