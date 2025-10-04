Sesto San Giovanni | in 300 sfilano per chiedere più sicurezza

Ilgiorno.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sesto San Giovanni, 4 ottobre 2025 – “Basta insicurezza e degrado”, si leggeva sullo striscione alla testa del corteo. Più di 300 sestesi, soprattutto residenti del quartiere, hanno sfilato per le strade del Rondò. Un’iniziativa promossa dal comitato Riprendiamoci Piazza Trento e Trieste, organizzata insieme a diversi gruppi cittadini – tra cui il Comitato Rondò Torretta ODV – e con il sostegno di vari esponenti dell’opposizione. Solo il 25 settembre piazza Trento e Trieste si era risvegliata con le vetrine infrante dello storico Bar Bass e del ristorante giapponese Fuji. “Il corteo di venerdì sera era aperto a tutti coloro che condividono la sensazione di insicurezza e degrado che viviamo – hanno spiegato gli organizzatori -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sesto san giovanni in 300 sfilano per chiedere pi249 sicurezza

© Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni: in 300 sfilano per chiedere più sicurezza

In questa notizia si parla di: sesto - giovanni

Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni

Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato

Incendio nella notte a Sesto San Giovanni: un morto, famiglie evacuate

sesto san giovanni 300Sesto San Giovanni: in 300 sfilano per chiedere più sicurezza - L’iniziativa promossa dal comitato Riprendiamoci piazza Trento e Trieste, insieme ad altri gruppi di cittadini: “La tranquillità della collettività non è di destra né di sinistra”. Segnala ilgiorno.it

Sesto San Giovanni, carrelli della spesa abbandonati per strada: multe fino a 300 euro. Rischiano anche i negozianti - Sesto San Giovanni (Milano) – Pugno duro per gli incivili del carrello della spesa a Sesto San Giovanni. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sesto San Giovanni 300