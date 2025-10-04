Servizio Civile la carica dei 9.500 | la Campania al primo posto in Italia

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Campania si consolida come cuore pulsante del Servizio Civile Universale in Italia. A certificarlo è la "Relazione al Parlamento sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile universale" per l'anno 2024, un documento che fotografa lo stato di salute di uno degli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: servizio - civile

Servizio civile regionale, aumentano i posti disponibili: in provincia di Forlì-Cesena sono 66

Servizio Civile in Biblioteca a Maranello: ecco come fare domanda

'Valorizziamo le abilità', all'Enaip di Cesena e Savignano quattro posti disponibili per il servizio civile

Servizio civile, la carica delle nuove generazioni - Il Comune di Monza accoglie 16 giovani volontari per il servizio civile, impegnati in varie strutture comunali. Secondo ilgiorno.it

La carica dei volontari. A Gubbio pronti 17 posti destinati al Servizio civile - Pubblicato il bando: progetti nel comparto ambientale e per la mobilità. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Servizio Civile Carica 9500