Servizio Civile la carica dei 9.500 | la Campania al primo posto in Italia
La Campania si consolida come cuore pulsante del Servizio Civile Universale in Italia. A certificarlo è la "Relazione al Parlamento sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile universale" per l'anno 2024, un documento che fotografa lo stato di salute di uno degli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
