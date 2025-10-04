Serie D Il Tropical vuole fare punti in casa | Serve umiltà e concentrazione
Rompere il digiuno in casa. E’ questo l’obiettivo del Tropical Coriano che domani torna di scena al ’Grandi’ nei novanta minuti contro il Sant’Angelo. Ma anche quello del San Marino che al ’Calbi’ di Cattolica, la sua ’casa’, in questa stagione non ha ancora messo in tasca nessun punticino. L’occasione è buona domani contro l’ Atletico Ascoli. Pubblico amico che, quindi, diventa fondamentale questo fine settimana per le due squadre di casa nostra, divise tra girone D e F. Entrambe reduci da una vittoria. Il San Marino ha messo in tasca i tre punti nei novanta minuti sul campo della Trevigliese, mentre i titani si sono presi tutto in casa della Recanatese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - tropical
Tropical e titani a distanza. Niente derby in serie D
Serie d. Pacchioni gol, il Tropical c’è
Serie D, la presidente Coia guarda con fiducia al match contro il Tropical Coriano. Si gioca a Pontedera. Tuttocuoio, oggi la prima di campionato: "Avversari con entusiasmo e organizzati»
Tutto il Calcio che (non) Conta - Tropical Coriano Serie D ? La prima storica vittoria in D, fuori casa, per questi ragazzi che fanno sognare il Presidente Tiziano Marzi e non solo lui. Il gol decisivo di Mattia Anastasi è la chicca, la ciliegina su una torta belli - facebook.com Vai su Facebook
Serie D. Tropical, trasferta in pullman - La gara sul campo del Tuttocuoio, la prima di campionato in programma domenica, è di quelle alle quali ... Da ilrestodelcarlino.it
Serie D. È un Tropical Coriano da viaggio: 5 punti conquistati in trasferta - È un inizio di stagione più che in linea quello della matricola Tropical Coriano che nel girone D h ... Lo riporta msn.com