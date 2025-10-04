Rompere il digiuno in casa. E’ questo l’obiettivo del Tropical Coriano che domani torna di scena al ’Grandi’ nei novanta minuti contro il Sant’Angelo. Ma anche quello del San Marino che al ’Calbi’ di Cattolica, la sua ’casa’, in questa stagione non ha ancora messo in tasca nessun punticino. L’occasione è buona domani contro l’ Atletico Ascoli. Pubblico amico che, quindi, diventa fondamentale questo fine settimana per le due squadre di casa nostra, divise tra girone D e F. Entrambe reduci da una vittoria. Il San Marino ha messo in tasca i tre punti nei novanta minuti sul campo della Trevigliese, mentre i titani si sono presi tutto in casa della Recanatese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Tropical vuole fare punti in casa: "Serve umiltà e concentrazione»