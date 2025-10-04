Serie C Union Brescia-Pergolettese | 0-0 Biancazzurri fermati al Rigamonti | gli highlights?
L’Union Brescia non riesce a ritrovare la via della vittoria. Al “Rigamonti” arriva un altro pareggio, il terzo consecutivo, stavolta contro una Pergolettese ben organizzata ma mai realmente pericolosa. Finisce 0-0, in una serata dal sapore amaro per i biancazzurri, che tengono il pallino del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Brescia, non passa la pareggite: 0-0 con la Pergolettese - Terzo pari consecutivo per i biancazzurri, padroni del palleggio ma troppo sterili in attacco. Segnala giornaledibrescia.it