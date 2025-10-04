Serie C Renate-Cittadella | le pagelle degli uomini di Iori

Le pagelle dei giocatori del Cittadella dopo il pari contro il Renate nell'8ªgiornata del campionato Serie C Sky Wi Fi girone A.CITTADELLA (3-4-2-1)Zanellati 6; Salvi 6, Redolfi 6, Gatti 6; De Zen 6, Amatucci 6, Casolari 5,5 (dal 22' s.t. Verna 6), Rizza 6,5; Gaddini 5 (dal 9' s.t. Rabbi 5). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

