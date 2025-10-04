Serie C Gubbio all’esame-Pontedera Al Barbetti sfida ricca di insidie
È quasi finito il riposo del Gubbio: la rifinitura sarà l’atto finale prima di scendere in campo domani (ore 20:30) al "Barbetti" contro il Pontedera. Quella che si troveranno di fronte i rossoblù è una squadra ancora alla ricerca di continuità e di quel salto di qualità che possa rilanciare le proprie ambizioni. In queste prime sette giornate di campionato, infatti, i toscani guidati da mister Leonardo Menichini hanno raccolto sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Un ruolino di marcia che evidenzia come il Pontedera abbia riscontrato alcune difficoltà in questo inizio di stagione (a fronte anche di un buon numero di infortuni) e di come ancora stia cercando di scrollarsi di dosso le scorie di un avvio certamente non entusiasmante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
