Serie B risultati settima giornata | cade il Frosinone Palermo in vetta

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 4 ottobre 2025 – Nuovo ribaltone in vetta alla classifica di Serie B: il Palermo di Inzaghi vince contro lo Spezia e, complice la sconfitta del Frosinone contro il Venezia, si prende la cima della classifica, in attesa del Modena, che giocherà domani contro l'Entella. Vince anche il Bari contro il Padova, così come il Monza contro il Catanzaro e la Reggiana contro il Cesena. 0-0 tra Avellino e Mantova. Emozioni e un gol annullato: Avellino – Mantova termina a reti bianche. 0-0 tra Avellino e Mantova: i campani centrano il secondo pareggio consecutivo, mentre i lombardi tornano a muovere la classifica e superano lo Spezia, fermo a quota tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

