Serie B è il momento della verità | ci sono già cinque panchine a rischio Dal Monza alla Sampdoria scatta l’ora dei verdetti

Serie B, arriva il momento della verità con tante panchine a rischio. Ecco la situazione La Gazzetta dello Sport propone oggi una riflessione sulla posta in palio della settima giornata del campionato di Serie B. Tra oggi e domani, infatti, il torneo si appresta a diventare un vero e proprio spartiacque per il destino di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Serie B, è il momento della verità: ci sono già cinque panchine a rischio. Dal Monza alla Sampdoria, scatta l'ora dei verdetti

