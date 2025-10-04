Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che mette di fronte due città dalla forte. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti