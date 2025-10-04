Serie A Women | Una giornata ricca di sfide oggi e domani spazio alle protagoniste
Inter News 24 Serie A Women tutti gli impegni di questa giornata di calcio femminile! Le ultime sulla sfida delle nerazzurre contro le neopromosse della Ternana. La Serie A Femminile si prepara a un altro emozionante weekend, con diverse sfide che potrebbero segnare i destini delle squadre in questa stagione. Le partite di oggi e domani si prospettano equilibrate e ricche di sorprese. Scopriamo insieme il programma della giornata e le sfide più attese. Inter vs Ternana – 12:30 La Inter Women ospita la Ternana in un incontro che vede le nerazzurre favorite, ma con le ospiti pronte a dare battaglia. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: serie - women
Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights
Juventus Women, subito Serie A per il talento Ferraresi: la centravanti della Primavera campione d’Italia giocherà in questa squadra. I dettagli sul trasferimento
Calcio Femminile: al via il Bando per Diritti TV della nuova Serie A Women's Cup 2025-2027
Al via la Serie A Women 2025/26. Nella prima giornata il Sassuolo ospita la Juventus. Nel primo commento dove vedere la partita - facebook.com Vai su Facebook
La Serie A Women è pronta a ripartire Domani tutti all’Arena per tifare le nerazzurre - X Vai su X
WOMEN | Lazio, ufficializzati data e orario della terza giornata di Serie A - Con un comunicato sul sito della FIGC è stato reso noto il calendario della terza giornata di Serie A Women: l’impegno delle biancocelesti ... Scrive msn.com
Serie A Women's Cup, 3^ giornata: oggi doppio appuntamento su Sky - Oggi doppio appuntamento in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW per la terza giornata della Serie A Women's Cup: Juventus- Riporta sport.sky.it