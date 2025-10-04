serie a spettacolare 3 3 tra lazio e torino sottil firma la prima vittoria del lecce

La sesta giornata di Serie A, l’ultima prima della pausa per gli impegni delle nazionali, si è aperta ieri sera con il successo del Sassuolo sul campo del Verona. In questo sabato 4 ottobre, alle ore 15 sono invece andate in scena altre due sfide, disputatesi allo Stadio Olimpico ed al Tardini. Nella Capitale è terminata 3-3 la gara tra Lazio e Torino, mentre a Parma i padroni di casa sono stati sconfitti 1-0 dal Lecce, con rete decisiva di Sottil. Lazio-Torino 2-2, il racconto del match. Primo tempo molto frizzante quello tra Lazio e Torino, con gli ospiti che poco dopo il quarto d’ora si portano in vantaggio grazie a Simeone, ma pochi minuti dopo i biancocelesti trovano il pareggio con Cancellieri, che al 40? firma la doppietta personale ribaltando il punteggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

