Serie A qual è la squadra più efficiente? Male Inter Milan e Juventus

Un’analisi condotta da Superscommesse.it ha messo a confronto i punti ottenuti dalle principali squadre di Serie A con le spese sostenute nella stagione 20242025. Lo studio prende in considerazione monte ingaggi, ammortamenti dei cartellini e costi per i prestiti, includendo anche gli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Restano invece esclusi gli stipendi degli allenatori. Il risultato è una classifica di efficienza che misura quanto sia stato “pagato” ogni punto ottenuto in campionato dalle società. L’indicatore evidenzia differenze significative tra club capaci di massimizzare le risorse e altri che, nonostante investimenti elevati, non hanno raggiunto risultati proporzionati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

