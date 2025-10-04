Serie A oggi Inter-Cremonese | orario probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A e affronta la Cremonese. Oggi, sabato 4 ottobre, i nerazzurri ospitano la squadra di Davide Nicola a San Siro nella sesta giornata. La squadra di Chivu è reduce dai successi in campionato contro Sassuolo e Cagliari e da quelli in Champions contro Ajax e Slavia Praga. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: serie - oggi
Philips serie 5000: rasatura di qualità oggi in offerta su Amazon
Innocence, la serie turca da oggi in tv: trama, cast, quante puntate sono
Calamai pronostica la Serie A 2025-2026: «Se il campionato iniziasse oggi ecco chi sarebbe la favorita»
Arriva oggi su Netflix il nuovo capitolo di 'Monster', la serie antologica sui criminali d'America. Ed è il turno di colui che ispirò il personaggio di Norman Bates in 'Psycho', e non solo. Ecco come andarono le cose - facebook.com Vai su Facebook
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornata $SkySport $SkySerieA sport.sky.it/calcio/serie-a… - X Vai su X
Serie A, oggi Inter-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla - Oggi, sabato 4 ottobre, i nerazzurri ospitano la squadra di Davide Nicola a San Siro nella sesta giornata. Da ilfattonisseno.it
Le partite di oggi, sabato 4 ottobre 2025: Lazio-Torino, Inter-Cremonese e Atalanta-Como - Elenco delle partite previste per oggi, sabato 4 ottobre 2025: in Serie A c'è anche Parma- Segnala calciomagazine.net