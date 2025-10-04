Serie A | Lazio-Toro 3-3Parma-Lecce 0-1
17.07 Non trova continuità la Lazio di Sarri, fermata sul 3-3 dal Toro dell'ex Baroni Dopo il gran gol segnato alla Roma tre settimane fa, Simeone ancora a segno all'Olimpico dopo una corta respinta di Provedel su Pedersen(16').Poi è Cancellieri show: pari con una saetta dal limite (24'), raddoppio con una splendida percussione (40').In mezzo doppio miracolo Israel su Cataldi e Dia. Clamoroso epilogo:Che Adams (73') e Coco (92') la ribaltano,3-3 Cataldi su rigore al 103' Tre pesanti punti salvezza del Lecce a Parma (0-1): decide Sottil al 38'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: serie - lazio
Serie A, la Lazio si impone a Marassi: 3 a 0 contro il Genoa
La Lazio cede Floriani Mussolini: il pronipote del Duce giocherà in Serie A
Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E con Toscana, Umbria e Lazio
Serie A, in campo Lazio-Monza e Cagliari-Parma: i biancocelesti puntano alla zona Champions Stadio Olimpico Stadio di Cagliari Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/02/serie-a-calcio-24esima-giornata-hi - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Lazio-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I biancocelesti ospitano i granata di Baroni all'incontro valido per la sesta giornata di campionato ... Lo riporta tuttosport.com
Lazio-Torino 3-3: cuore granata poi la beffa, Cataldi segna al 103' dopo Var e rissa - Finale ricco di emozioni all'Olimpico, con i biancocelesti che acciuffano il pareggio dal dischetto ... corriere.it scrive