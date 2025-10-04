Serie A | Lazio-Toro 3-3Parma-Lecce 0-1

17.07 Non trova continuità la Lazio di Sarri, fermata sul 3-3 dal Toro dell'ex Baroni Dopo il gran gol segnato alla Roma tre settimane fa, Simeone ancora a segno all'Olimpico dopo una corta respinta di Provedel su Pedersen(16').Poi è Cancellieri show: pari con una saetta dal limite (24'), raddoppio con una splendida percussione (40').In mezzo doppio miracolo Israel su Cataldi e Dia. Clamoroso epilogo:Che Adams (73') e Coco (92') la ribaltano,3-3 Cataldi su rigore al 103' Tre pesanti punti salvezza del Lecce a Parma (0-1): decide Sottil al 38'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

