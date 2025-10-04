Serie A Lazio-Torino 3-3 | Cataldi salva i biancocelesti

Pareggio rocambolesco tra Lazio e Torino (3-3) nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Simeone sblocca il risultato al 16? del primo tempo, poi reazione dei padroni di casa che ribaltano il risultato con la doppietta di Cancellieri, a segno al 24? e al 40?. Nella ripresa nuovo ribaltone: Adams firma il pari al 28?, poi in pieno recupero Coco in mischia firma il 3-2. Sembra finita, ma pieno recupero al 103? Cataldi – al primo rigore calciato in carriera – firma il definitivo 3-3 dopo un fallo commesso dallo stesso Coco su Noslin, sfuggito all’arbitro Piccinini ma non al Var dopo una lunga revisione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Lazio-Torino 3-3: Cataldi salva i biancocelesti

