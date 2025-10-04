Serie A Juventus-Milan | le parole di Allegri in conferenza | LIVE NEWS

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Milan, Massimiliano Allegri presenta la partita della sesta giornata del campionato di Serie A: le sue parole in conferenza LIVE da Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie a juventus milan le parole di allegri in conferenza live news

© Pianetamilan.it - Serie A, Juventus-Milan: le parole di Allegri in conferenza | LIVE NEWS

In questa notizia si parla di: serie - juventus

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus-Milan, Allegri in conferenza LIVE alle 11.30 - Giornata di conferenza stampa in casa Milan in attesa della trasferta di Torino contro la Juventus. Secondo sport.sky.it

serie juventus milan paroleDel Piero sicuro: «Juve Milan bel test per entrambe le squadre, ma Allegri ha più pressione. Yildiz? Vuole diventare un simbolo di questa società» - Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport Direttamente da New York, Alessandro Del Piero ha parlato a ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Juventus Milan Parole