Serie A femminile Sipario sul campionato con Inter-Ternana Domani tocca a Milan Women e alle lariane
Dopo il ricco antipasto della Serie A Women’s Cup, il calcio femminile dà il via al campionato vero e proprio. Riparte la caccia alla Juventus, detentrice di tutte e tre le manifestazioni ufficiali italiane. Anche quest’anno ci sarà un tris di lombarde al via. A partire dall’ Inter, che oggi alle 12.30 apre le danze ospitando la neopromossa Ternana. Le nerazzurre di coach Piovani, reduci dalla semifinale di Women’s Cup persa proprio contro la Juventus, sulla carta (con la Roma) è la principale rivali delle bianconere. Il bersaglio minimo sarà ancora l’ottenimento di un posto in Europa, ma il sogno del primo Scudetto accompagnerà le meneghine per l’intera stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - femminile
Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights
Arriva Vero Bouquete, il Como 1907 femminile punta alla serie A
Volley femminile, la Libertas inizia la rivoluzione in vista della serie B1
Lega Pallavolo Serie A Femminile - facebook.com Vai su Facebook
.@SerieA_Women confermata La massima serie femminile italiana sarà presente su licenza in #FM26 - X Vai su X
Calcio femminile: si alza il sipario sulla Serie A: esame Sassuolo per la Juve - season denominato Serie A Women's Cup si alza finalmente il sipario sul Campionato di calcio ... Da oasport.it
Calcio femminile, al via le semifinali della Serie A Women’s Cup. Due derby tutti da vivere - Ancora poche ore e si alzerà il sipario sulle semifinali valide per la Serie A Women's Cup 2025, nuovo torneo ci ... Lo riporta oasport.it