Dopo il ricco antipasto della Serie A Women’s Cup, il calcio femminile dà il via al campionato vero e proprio. Riparte la caccia alla Juventus, detentrice di tutte e tre le manifestazioni ufficiali italiane. Anche quest’anno ci sarà un tris di lombarde al via. A partire dall’ Inter, che oggi alle 12.30 apre le danze ospitando la neopromossa Ternana. Le nerazzurre di coach Piovani, reduci dalla semifinale di Women’s Cup persa proprio contro la Juventus, sulla carta (con la Roma) è la principale rivali delle bianconere. Il bersaglio minimo sarà ancora l’ottenimento di un posto in Europa, ma il sogno del primo Scudetto accompagnerà le meneghine per l’intera stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A femminile. Sipario sul campionato con Inter-Ternana. Domani tocca a Milan Women e alle lariane